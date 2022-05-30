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Temizlik işleri müdürlüğüne 2 yeni hizmet binası

Gölcük Belediyesi temizlik işleri müdürlüğüne iki yeni hizmet binası inşa edildi. Binaların yanında bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu, 13 ayda yakıt ve amortisman giderinden yüzde 50 tasarruf sağladı, yapılan hizmet binaları da tasarrufa katkı sağlayacak.

KOCAELİ 30.05.2022, 14:39
Temizlik işleri müdürlüğüne 2 yeni hizmet binası

Gölcük Belediyesi temizlik işleri müdürlüğüne iki yeni hizmet binası inşa edildi. Binaların yanında bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu, 13 ayda yakıt ve amortisman giderinden yüzde 50 tasarruf sağladı, yapılan hizmet binaları da tasarrufa katkı sağlayacak.

Gölcük Belediyesi hizmet kalitesini arttırarak personelin daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla yeni hizmet binaları inşa etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne iki yeni bina inşa edildi. Binalar, çevre asfaltla çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ile personelin kullanımına sunulacak. Gölcük Belediyesi tarafından 2020 yılında tamamlanarak hizmete açıldıktan sonra yakıt ve amortisman giderinden yüzde 50 tasarruf sağlayan Katı Atık Aktarma İstasyonu, 13 ayda maliyetini çıkararak belediyeyi kara geçirdi. İş gücü ve zamandan da tasarruf sağlayan Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun yanındaki alanda yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kullanacağı hizmet binaları da tasarrufa katkı sunacak.

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