TEM’in Gebze güzergahı yeşile bürünüyor

Kocaeli TEM Otoyolu Gebze güzergahında kenar kısımlar ağaçlandırılıyor. Şu ana kadar toplam bin 49 ağaç dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu Gebze güzergahını ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Ekipler, 72 bin metrekare ve 5 etaptan oluşan ağaçlandırma seferberliğinde, 150 kamyon toprak seriminin yapıldığı 1. ve 2. etapta, yaklaşık 23 bin metrekare alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Park ve bahçeler dairesi başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda TEM Otoyolu Gebze güzergahı kenarlarına 835 Toros sediri, 37 dişbudak, 67 süs elması ve 110 şeker akçaağaç olmak üzere toplam bin 49 ağaç dikilerek otoyolun çevresi yeşile büründürüldü. Büyükşehir, dikilen ağaçların yaz sezonunda kurumaması için sulama hattı döşemesi yaptı. Bu çerçevede TEM Otoyolu Gebze güzergahı kenarına 5 bin metre sulama hattı döşeyen ekipler, yakın bir zamanda bölgede çimlendirme çalışmalarına başlayacak.