Fotoğraf sanatına meraklı vatandaşların talebi üzerine Başiskele Belediyesi tarafından açılan temel fotoğrafçılık kursunda eğitimler başladı.

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen temel fotoğrafçılık kursuna 75 kursiyer katılıyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen fotoğraf sanatçısı Esra Aslan eğitmenliğinde Başiskele Belediyesi Kitaphane’de verilen eğitimde kursiyerler iki ayrı grupta eğitim alıyor. Haftada iki gün yapılan eğitimlere 1. Grup, pazar günü 10.00-12.30 ve Pazartesi günü 19.00-20.30 saatleri arasında; 2. Grup ise pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında katılım sağlıyor. Teorik bilgileri öğrendikten sonra kursiyerler, fotoğraf makineleriyle birlikte sahaya çıkarak uygulamalı eğitimler alacak. Kursu başarıyla tamamlayanlara MEB onaylı sertifika da verilecek.

Kursiyerler ayrıca duayen fotoğrafçılarla da bir araya gelme imkanı bulacak. Duayen fotoğrafçıların bilgi ve deneyimlerinden de faydalanacak olan geleceğin fotoğraf sanatçıları, böylece kursta aldıkları eğitimlerini daha da pekiştirecek.