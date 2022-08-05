Tehlike oluşturan metruk binalar yıkılmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, kent genelinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

İzmit Belediyesi, kent genelinde tehlike oluşturan hasarlı ve metruk binaların yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu çerçevede İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenişehir Mahallesi Yeşim Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı. Görüntü kirliliğine de sebep olan binanın yıkımı sonrasında temizlik işleri müdürlüğü ekipleri bölgenin temizliğini gerçekleştirdi.