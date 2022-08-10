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Tehlike oluşturan metruk bina yıkıldı

Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

KOCAELİ 10.08.2022, 10:39
Tehlike oluşturan metruk bina yıkıldı

Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde tehlike arz eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Hem tehlike oluşturan hem de görüntü kirliliğine sebep olan binanın yıkımı da titizlikle yapıldı Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alarak programlarını oluşturan ekipler, kent genelinde can ve mal güvenli açısından tehlike arz eden yapıların yıkımına devam edecek.

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