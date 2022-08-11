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Tavşantepe’de istinat duvarı çöktü

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde toprak kayması neticesinde çöken istinat duvarını yeniden yapıyor.

KOCAELİ 11.08.2022, 11:49
Tavşantepe’de istinat duvarı çöktü

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde toprak kayması neticesinde çöken istinat duvarını yeniden yapıyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar için tehlike arz eden durumlara da anında müdahale ediyor. Ekipler, bu çerçevede Tavşantepe Mahallesi Meşe Sokak’ta toprak kayması neticesinde çöken istinat duvarına müdahale ediyor.

Bölgede çalışmalara başlayan ekipler uzunluğu 7 metre, yüksekliği 13 metre, genişliği 5 metre olan taş duvar yapımı için 510 metreküp taş kullanacak.

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