Tavşancıl turizm merkezi olacak

Dilovası Belediyesi, Tarihi Taşhan ve Meydan Projesi ile Tavşancıl’ı bölgenin turizm merkezlerinden birisi haline getirecek.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleriyle Tavşancıl’da bulunan 25 tarihi evin restorasyon çalışması, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmıştı. Proje çerçevesinde Tavşancıl’daki tarihi evler yeniden hayat bulacak. Bununla birlikte ilçenin kültürel değerine katkı sağlayacak Tarihi Taşhan ve Meydan Projesi hazırlandı.

25 tarihi evin restorasyonuyla birlikte yapımına başlanacak Tarihi Taşhan ve Meydan Projesi, Tavşancıl merkezine yapılacak. 6 dönüm üzerine inşa edilecek proje için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile meydanda bulunan 9 parselin acil kamulaştırmaları yetkisi Dilovası Belediyesi’ne verildi. Ayrıca sokak iyileştirmesi çerçevesinde restore edilecek evlerin yanı sıra tescilli olmayan diğer evlerinde kuruldan geçtiği haliyle dış cephelerinde yenilemeler yapılacak.

Tarihi Taşhan ve Meydan Projesi içerisinde 39 han odası, Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da birçok örneği olan ortasında geniş avluda çay ocağı olacak. Ayrıca Kültür Han olarak da düşünülen Taşhan’da el işi ve el sanatları satış noktaları ile üst katında ev hanımları el işi ve kilim atölyeleri gibi kurs merkezleri yapılması düşünülüyor.

"Tavşancıl’ı cazibe merkezi yapacağız"

Tarihi Taşhan ve Meydan Projesi’nin Dilovası ve Kocaeli için büyük önem taşıdığını ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tarihi Tavşancıl Evleri’ni Yaşatma Projesiyle 25 tarihi evimizin restore edilerek ilçemize kazandırılmasıyla birlikte ilçemizin turizm kenti olması için önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışıyoruz. Tavşancıl’a ve bölgemize hayat verecek olan Tarihi Taşhan ve Meydan projemizin mimari projesi için çalışmamız sona geldi. Tavşancıl’ı cazibe merkezi yapacağız. Tarih ve kültürel varlık açısından çok zenginiz. Bu zenginliklerimizi ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Tarihi evlerimizle birlikte yapılacak olan Tarihi Taşhan ve Meydan Projemiz ile Tavşancıl neden bir Cumalıkızık, Safranbolu olmasın? İnşallah projemiz bittikten sonra Türkiye’nin dört bir yanından binlerce insan her gün ilçemizi ziyaret edecek. İlçemizin imajı değişecek, Tavşancıl canlanacak, esnafımız kazanacak. ’Kültür ile Yükselen Şehir Dilovası’ için çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.