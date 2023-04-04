Tarihi Sümer Cami’nin dokusuna uygun şadırvan

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 1859 yılında inşa edilen Sümer Cami’nin bahçesine mimarisine uygun şadırvan yapıldı.

1859 yılında Sultan Abdülmecit Han döneminde yapılan, hala minberi ve kubbesi ile orijinalliğini koruyan Hereke Sümer Cami’de çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonrasında tarihi caminin çehresi daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. Düzenleme çerçevesinde kötü durumdaki şadırvan da yenilendi ve caminin tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışma sonrasında caminin çehresi ayrı bir görünüme kavuştu. Cami cemaati de yapılan çalışmalardan dolayı Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.