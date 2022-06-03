Tarihi geçmiş ürün satan 9 marketin cezası onaylandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edildi. Yapılan encümen toplantısında 9 marketin cezası onaylandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında bir araya gelen haftalık encümen toplantısında 18 gündem maddesi üzerinde duruldu. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli bir husus da gündeme getirildi. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 9 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen 9 markete ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Encümen toplantısında zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünün tespit edildiği 9 markete Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince para cezası uygulanması gerektiği onaylandı.