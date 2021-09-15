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Tarihi geçmiş ilaçlar toplanarak bertaraf ediliyor

Gebze Belediyesi ve Kocaeli Eczacı odası işbirliğinde ilçede kullanım süresi dolan ilaçlar toplanmaya başladı.

KOCAELİ 15.09.2021, 12:55
Tarihi geçmiş ilaçlar toplanarak bertaraf ediliyor

Gebze Belediyesi ve Kocaeli Eczacı odası işbirliğinde ilçede kullanım süresi dolan ilaçlar toplanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok başarılı projeye imza atan Gebze Belediyesi; Kocaeli Eczacı Odası ile yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde kullanım süresi dolan ilaç ve ilaç atıklarını toplama alanlarında toplamaya başladı. Son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaç atıklarının süreç içerisinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve imha edilmesini amaçlayan proje; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde başlatıldı. Kocaeli genelinde başlatılan proje; il kapsamında 100 eczane, Gebze özelinde ise 18 gönüllü eczane ile geri dönüşüm alanında faaliyet gösterecek. Gönüllü eczanelerde toplanılan ilaç atıkları İzaydaş tarafından bertaraf edilecek.

Atık ilaçların, çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesi, evlerde kaynağında ayrı biriktirilmesi ve mevzuata uygun olarak imha edilmesi maksadıyla hayata geçirilen bu projeyle hem doğanın, hem de çevre ve insan sağlığının korunması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

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