Tarihi çeşme yeniden inşa edildi

Gölcük Belediyesi, Şirinköy merkezde bulunan ve 1839 tarihli kitabesi günümüze ulaşan çeşmeyi yeniden inşa etti.

Önemli kültür miraslarını barındıran Örcün Mahallesi’ndeki 5 çeşmeyi restore eden Gölcük Belediyesi, bir çeşmeyi daha ilçeye kazandırdı. Şirinköy merkezde bulunan ve 1839 tarihli kitabesi günümüze ulaşan çeşme, Gölcük Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile yeniden inşa edildi. Tarihi dokuya uygun küp taş kullanılarak yapılan çeşme, çevre düzenlemesinin de tamamlanması ile Gölcük halkının kullanımına sunuldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Tarihi çeşme kitabesini muhafaza ederek günümüze ulaşmasını sağlayan başta İbrahim Küçükyılmaz amcam olmak üzere, mimar Cenk Şenol’a ve çeşmenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Şirinköy’e çok yakışan ve simgesi olmaya aday çeşmenin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.