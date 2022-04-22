Tarihçi Şenel, Başiskele’nin tarihini anlattı

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa konuk olan Tarihçi ve yazar Volkan Şenel, Başiskele’nin tarihini anlattı. Şenel, "İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz" dedi.

Tarihçi ve yazar Volkan Şenel, Başiskele Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa konuk oldu. Volkan Şenel, katılımcılara Başiskele’nin tarihi hakkında önemli bilgiler anlattı. Başiskele tarihini çok önemsediklerini ifade eden Şenel, "Bu topraklarda 2700 yıl önce Astakoz adıyla kurulan bir antik kent var. Milattan önce 8. yüzyılda birçok tarihçiye göre bu bölgede antik bir kent kurulduğunu görüyoruz. Bu dönemde bu stratejik bölgeye birçok medeniyetin hakim olmak için mücadele verdiklerini biliyoruz. Bu mücadeleler sonucunda tahrip olan bu antik kent yerine İzmit tarafında M.Ö. 264 yılında Nicomedia diye bir antik kent kurulduğunu biliyoruz. Yani İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz" dedi.

"Roma İmparatorluğu uzun süre hüküm sürdü"

Başiskele topraklarında Roma İmparatorluğu’nun uzun süre hüküm sürdüğünü söyleyen Şenel, "Paşadağ Mahallesi’nde Roma dönemine ait bir kalemiz var. Bu kaleden herhangi bir yerden yapılacak saldırı kolaylıkla gözlemlenerek gerekli tedbirler alınıyordu. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Sultan Orhangazi bu güzel toprakların fetih sürecini gerçekleştiren padişahımız. 1326 yılında Bursa’nın alınmasıyla Kocaeli topraklarının da hemen fetih edildiğini görüyoruz. Bu yıllarda Yalova’nın, Karamürsel’in Başiskele’nin Kandıra’nın, Sapanca’nın ve daha sonrasında İstanbul Samandıra’ya kadar birçok toprağın fethedildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Başiskele ismi nereden geliyor?

Başiskele isminin nereden geldiğini anlatan Şenel, şu ifadeleri kullandı:

"Körfez’in solunda bir iskelemiz var. Bu iskele Körfez’in hemen başındaki iskele. Bunun dışında askeri ve ticari amaçlı kullanılan onlarca iskele yine var. Yanı başımızda hemen Seymen iskelesi var. Bu iskelelerden sadece deniz ulaşımı için değil, birçok ürünün İstanbul’a taşınması da gemilerle sağlanıyordu. Buraya birkaç tarihi belge ve haritalarla geldim. Burada 100, 200 ve 300 yıllık üç harita ve fotoğraflar var. Bir İngiliz, bir Fransız ve bir Osmanlı haritası var. Haritalarda Körfez’in sonunda antik dönemden kalma bir iskele olduğunu göreceksiniz. İşte bu antik dönemden beri 2700 yıl önceden bu yana kullanılan iskele ilçemize ismini vermiştir. Bu da Başiskele’nin tarihi açısından çok önemli bir detaydır"

Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye ve katılımcılara teşekkür eden Şenel, yeni hizmete açılan Kitaphane’de mayıs ayından itibaren kültür ve sanat üzerine söyleşiler, konferanslar ve imza günleri düzenleneceğini söyledi.