Tam kapanmada İzmit Belediyesi çalışmalarına hız kazandırdı

İzmit Belediyesi tam kapanma sürecinde sokaklardaki yokluğun azalmasını fırsata çevirerek, temizlik, çevre düzenleme ve onarım çalışmalarına hız kazandırdı.

İzmit Belediyesi tam kapanma döneminde çalışmalarına iyice hız kazandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece gündüz demeden yıkama, köpüklü yıkama ve dezenfekte işlemlerini uygulayarak sokakların hijyenini sağlıyor. Salgın döneminde halk sağlığına büyük önem gösteren belediye ilçedeki tüm sokakları pırıl pırıl yapıyor. Bu doğrultuda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak dün gece Kadıköy, Şirinevler, 28 Haziran, Mehmet Ali Paşa, Tepecik mahalleri, Turan Güneş Caddesi ve İzmit kent merkezinde titiz çalışma gerçekleştirdi.

Tam kapanma dönemini fırsata çeviren İzmit Belediyesi İzmit’in cadde, sokak ve kaldırımlarını sarı-beyaz, tüm merdivenleri ise rengarenk boyayarak kullanışlı ve estetik bir görünüme kavuşturuyor. Şehir içi ulaşımda oldukça önemli yere sahip olan ana cadde ve sokaklarda yaya, orta refüj ve kaldırımlarda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında boyanıyor. Sarı ve beyaz renklerde boyanan bordür taşları özellikle araç sürücüleri için önemli olup şık görüntüsüyle de caddeye ayrı bir estetik görüntü katıyor.

Öte yandan; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilova Mahallesi’ne verdiği kreş ve sağlık ocağı sözünü tuttu. Pembe Sokak’ta ekim ayında yapımına başlanan 885 metrekarelik 3 katlı Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi’nde çalışmalar son hızıyla sürüyor. Dikkat çeken mimarisiyle mahalleye canlılık katan kreş ve sağlık ocağı binasında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı ve bahçe peyzaj düzenlemelerine başlandı.