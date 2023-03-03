Talus: "AK Parti’nin gücü, birlik ve beraberliğidir"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Şahin Talus, "Milletin partisi olan AK Parti’nin gücü, birlik ve beraberliğidir" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, atama kararının ardından geçmiş dönem il başkanlarını ziyaret etti. İbrahim Karaosmanoğlu, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan ve Mehmet Ellibeş ile bir araya gelen Talus, istişarelerde bulundu. AK Parti’nin en büyük gücünün birlik ve beraberlikten geldiğini, bu birlikteliği sağlayan en büyük etkenin de millet ve ülke sevdası olduğunu belirten Talus, "Bu birlik ve beraberlikle, şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi daha ileriye taşıyacak, yaşadığımız her türlü afet ve sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Davamıza emek vermiş, her dönem büyümesine, güçlenmesi katkı sağlamış geçmiş dönem il başkanlarımız İbrahim Karaosmanoğlu, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan ve Mehmet Ellibeş’i ziyaret edip, istişarelerde bulunduk. Bundan sonra da hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" dedi.