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Taekwondo sınavında kıyasıya mücadele

Derincespor Kulübü’nde taekwondo kurslarına katılan 6-16 yaş grubundaki 148 sporcu kuşak sınavını kazanmak için ter döktü.

KOCAELİ 18.10.2021, 12:12
Taekwondo sınavında kıyasıya mücadele

Derincespor Kulübü’nde taekwondo kurslarına katılan 6-16 yaş grubundaki 148 sporcu kuşak sınavını kazanmak için ter döktü.

Kocaeli Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde yakın zamanda kurulan Derincespor Kulübü’nde geleceğin sporcuları yetişiyor. Derincespor çatısı altında devam eden kurslarda en çok ilgi gören branşlardan biri de taekwondo oldu. 6-16 yaş grupları arasında üç ayrı kurs merkezinde cumartesi ve pazar günleri devam eden taekwondo kurslarına katılan öğrenciler, bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kuşak sınavında 148 sporcu bir üst kuşağa yükselmek için ter döktü. Kuşak sınavını takip ederek sporcuların heyecanına ortak olan Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir yandan yeni spor alanları oluştururken, kurduğumuz Derincespor Kulübü bünyesinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 21 branşta binlerce sporcumuza eğitim verdiğimiz kulübümüzde bugün taekwondo branşında kuşak sınavı heyecanı yaşandı ve bizlerde bu heyecana ortak olduk. Yeni kuşaklarını, madalyalarını ve sertifikalarını takdim ettiğimiz sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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