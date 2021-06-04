Tablet seferberliğine katkı sunan iş adamlarına plaket

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Öğrencilerimize Tablet, Geleceğimize Umut” projesi kapsamında 10 bin tablet bağışta bulunan iş adamlarına teşekkür etti.

Covid-19 salgını süresince öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde çalışma başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Makineciler OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu ve yönetimi ile yaptığı istişare sonrası ilçedeki tüm ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine dağıtılmak üzere 10 bin tablet desteğinde bulundu. Tablet dağıtımının tamamlanmasının ardından Silahtaroğlu ve yönetimini ziyaret eden Başkan Hamza Şayir, taplet dağıtımına verdikleri destek için iş adamlarına teşekkür etti.

Ziyarette iş adamları ile bir süre sohbet eden Başkan Hamza Şayir, “Öğrencilerimize Tablet, Geleceğimize Umut” projesine desteklerinden dolayı Sedat Silahtaroğlu ve yönetimine teşekkür plaketi takdim etti.