banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca’da devam etti

Süt sağım hijyen aparatı dağıtımını eğitimlerle eş zamanlı olarak sürdüren İzmit Belediyesi, Kaynarca Mahallesi’nde süt üreticileriyle bir araya geldi.

KOCAELİ 16.10.2021, 15:05
Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca’da devam etti

Süt sağım hijyen aparatı dağıtımını eğitimlerle eş zamanlı olarak sürdüren İzmit Belediyesi, Kaynarca Mahallesi’nde süt üreticileriyle bir araya geldi.

İzmit Belediyesi, süt üretiminde kaliteyi ve sütün sağım hijyenini arttırmak için köylerde süt üreticileriyle bir araya gelerek eğitim vermeyi sürdürüyor. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son olarak Kaynarca Mahallesi’nde süt üreticileriyle buluştu. Süt üreticileri ‘süt sığırlarının meme sağlığını korumak’, ‘çiğ süt üretiminde hijyen’ ve ‘kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar’ konulu eğitimlerini İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personellerinden aldı. Vatandaşların daha kaliteli ve hijyenik koşullarda sütle buluşması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi eğitimlerine devam edecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Giresunspor 9 8
17. Kasımpaşa 8 6
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Liverpool 8 18
2. Chelsea 7 16
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 8 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1