Süslü Kadınlar İzmit’te pedal çevirecek

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl 32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı olarak pazar günü gerçekleşecek. İzmitli kadınlarda da hep beraber pedal çevirecek.

2013 yılında İzmir’de başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl 32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. İzmit’te de düzenlenecek bisiklet turunda kadınlar İzmit Belediyesi öncülüğünde pedal çevirecek. 18 Eylül Pazar günü saat 17.30’da başlayacak Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de tamamlanacak. 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda, tüm kadınlar rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirecek.