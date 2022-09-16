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Şüphelinin evinde silah parçaları ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
KOCAELİ 16.09.2022, 17:16
Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ç.K. isimli şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca, 7 fişek, silah gövdeleri, namlu, yay ve parçaları, 2 parça sarılı halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
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