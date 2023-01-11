Suç makinesi yakayı ele verdi

Kocaeli’de 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" "basit yaralama" ve "tutuklu kaçması" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan S.Y. (39), operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.