Su taşkınlarının önüne geçmek için 11 milyon TL’lik altyapı çalışması

Kocaeli’de Dilovası İstiklal Caddesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmaları için de start verildi. Su taşkınlarının önüne geçmek için yaklaşık 11 milyon TL’lik altyapı çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi’nin işbirliği ile üç ay önce başlayan İstiklal Caddesi altyapı çalışması geçtiğimiz gün sona erdi. 2 buçuk kilometrelik caddenin altyapısı, gece-gündüz gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamlanırken, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenmiş oldu.

11 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Dilovası için önemli bir altyapı yatırımı olan projenin yaklaşık maliyeti 11 milyon TL’yi bulurken, yenileme çalışmasıyla şiddetli yağmurlardan sonra yaşanan su taşkınları ortadan kaldırılmış olacak. İstiklal Caddesi ile birlikte taşkınlardan olumsuz etkilenen Bağdat Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ki su taşkınları artık yaşanmayacak.

“Üç aydır yaşadığımız sıkıntılar tamamen sona erecek”

Dilovası Belediyesi önünden başlayıp ilçe kaymakamlık yerleşkesine doğru uzanan ve gün içerisinde vatandaşların yoğun kullandığı ilçenin önemli caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmalarının kısa sürede bitirileceğini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizin en önemli caddelerinden olan İstiklal Caddesi’nin her yağmur sonrası yaşanan altyapı sorununu çözmek için başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi asfaltlama çalışması ile yaklaşık üç aydır yaşadığımız sıkıntılarımız tamamen sona erecek. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız ve esnafımızın gösterdiği sabır ve anlayıştan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Asfaltlama çalışmasının ardından caddemiz eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Altyapı ve üstyapısı ile yenilenen caddemizin yapılmasında büyük emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Onların desteği ile ilçemiz her geçen gün daha da güzelleşmeye devam ediyor” dedi.