Stantlar kuruldu, elde edilen gelirler LÖSEV’e bağışlandı

İzmit Belediyesi, lösemili çocuklar için toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler düzenledi, açtığı stantlardan elde edilen gelirleri de LÖSEV’e bağışladı.

İzmit Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlediği bir dizi etkinlikle lösemi hastalığına dikkat çekti. Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü ve LÖSEV ile birlikte düzenlenen etkinliklerde çeşitli stantlar da açılarak, elde edilen gelirler LÖSEV’e bağışlandı.

Etkinlikler bu hafta da devam etti. Merkez Bankası önünden başlayarak Sabri Yalım Parkı’na kadar farkındalık yürüyüşü yapan çocuklar ve veliler, daha sonrasında İzmit Belediyesi önünde toplanarak kurulan stantta el baskısı boyama etkinliği yaptı. Vatandaşların dikkatle takip ettiği ve özellikle çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinliğin sonunda LÖSEV yazılı pasta kesildi.