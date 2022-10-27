Stajyer öğrenciler iş hayatı ile tanışıyor

Gebze Belediyesi bünyesinde staj gören öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi. Eğitime katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, stajyerlere öğütlerde bulundu.

Gebze Belediyesi, stajyer öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi. Eğitimde, stajyerlere kurum kültürü, uyulması gereken kurallar, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda bilgiler aktardı. Eğitime katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Genç olmak enerjiyi üretime kazandırmak güzel şey. Hayatta bir hedefiniz olmalı ve bunun için de azimli olmak lazım heyecanınızı asla kaybetmemeniz lazım. İradenizi ve istikrarınızı korumalı, yaptığınız işe odaklanmalısınız ama her şeyin ötesinde bizlerin yaşamımızdaki asıl gayemizin iyi insan olmak olduğunu asla unutmamalıyız. Hepinize staj hayatınızda, eğitim hayatınızda ve daha sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. Siz gençler yarının yetişkinleri olacaksınız ve bizlerden aldığınız emaneti daha da ileriye taşıyacaksınız. Bu konuda Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.