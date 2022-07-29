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Stajyer itfaiyecilere sıkı eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler aldıkları eğitimle mesleki becerilerini geliştiriyor.

KOCAELİ 29.07.2022, 13:06
Stajyer itfaiyecilere sıkı eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler aldıkları eğitimle mesleki becerilerini geliştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmetlerin yanında, öğrenim hayatını sürdüren öğrencilerinde mesleki becerilerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede itfaiye bünyesinde staj yapan öğrencilere eğitim veriliyor. İtfaiye dairesi başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler, gerçeğine uygun simülatörler vasıtasıyla hem mesleki bilgilerini pekiştiriyor hem de mesleki bilgilerini daha da artırıyor. Çalışmalar Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM’in uzman personeli tarafından üst düzey güvenlikli olarak yürütülüyor. Teorik ve pratik bilgi alan öğrenciler, uygulamalarda başarılarıyla takdir topaldı.

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