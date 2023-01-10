Stajyer itfaiyeciler mesleğe hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde staj yapan geleceğin itfaiyecilerine mesleki eğitim veriliyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), geleceğin itfaiyecilerine eğitim veriyor. İtfaiye Eğitim Merkezi içerisinde yer alan uygulamalı eğitim simülatörlerinde belirli periyodik aralıklarla "yangına müdahale", "trafik kazalarında teknik kurtarma", "iple erişim ve yüksekten kurtarma" gibi birçok konuda eğitim veriliyor.

Kapalı ve dar alanlarda kurtarma

KOBİTEM tarafından son olarak stajyer öğrencilere kapalı ve dar alanlarda kurtarma operasyonlarına yönelik eğitim verildi. Bu tip yerlerde meydana gelebilecek mahsur kalma olaylarında müdahale yaklaşımı, kullanılacak ekipman ve bunların doğru kullanım şekilleri, kişisel koruyucu donanım, güvenlik sistemleri, kazazedeye erişim ve kazazede sabitleme konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Uygulamalı eğitimde, dar bir alanda mekan güvenlik sistemleri kurularak, müdahale malzemeleri hazırlandı. Olay yerinde güvenlik kontrolleri yapılarak kazazedeye erişimde kullanılacak farklı yaklaşımlar ayrı ayrı tecrübe edildi. Son olarak bu tip yerlerde kullanılabilecek sedye ve sabitleme metotları da uygulamalı olarak çalışıldı.