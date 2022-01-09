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Spor okullarında 24 bin çocuk sporla tanıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği spor okullarında 3 aylık dönemde 24 bin çocuk eğitim aldı.

KOCAELİ 09.01.2022, 09:16
Spor okullarında 24 bin çocuk sporla tanıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği spor okullarında 3 aylık dönemde 24 bin çocuk eğitim aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 mart ayında başlayan pandemi nedeniyle ara verdiği ücretsiz spor okullarının kapılarını, 2021 ekim ayında yeniden açarak, 3 aylık dönemde 24 bin çocuğu sporla tanıştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ücretsiz spor okulları projesini kış ve yaz dönemlerinde de devam ettirdiklerini belirterek, 6-14 yaş grubu öğrencilerin sürekli sporla iç içe olmalarını istediklerini söyledi. Çocukların ve gençlerin hem zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmalarını hem de spora yeteneği olan çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Büyükakın, "Bu kapsamda 12 ilçemizdeki yaşları uyan tüm öğrencilerimizi sporla tanışmaya davet ediyorum" dedi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde okul spor tesislerindeki ücretsiz spor okulları, serbest etkinlik saatleri içinde ve hafta sonlarında hizmet verecek şekilde planlaması yapılarak ilkokul ve ortaokul aralığındaki öğrencilere yönelik olarak düzenleniyor. Spor eğitimleri için kayıtlar devam ederken, kontenjanı tamamlanan tesislerde eğitimler de aralıksız olarak devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları’ndaki yetenekli öğrenciler, bir üst çalışma alanlarına yönlendirilerek Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) kabiliyetleri tespit edilip, Türk sporuna kazandırılıyor. Alanında uzman 141 beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından verilen eğitimler; atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere 9 branşta yapılıyor.

Eğitimler, Kocaeli’nin 12 ilçesindeki 71 ilkokul ve ortaokul, 20 spor salonu, 6 bilgievi olmak üzere toplam 97 spor tesisinde, Haziran 2022’ye kadar devam edecek. Çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler, spor tesislerine giderek kayıt işlemlerini yaptırabiliyor.

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