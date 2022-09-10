Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 17 milyon 250 bin 800 TL eğitim desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde maddi durumu iyi olmayan ailelerin öğrenim gören çocuklarına kırtasiye ve okul giyim desteği sağlıyor. Bu çerçevede sosyal yardım alan ailelere toplam 17 milyon 250 bin 800 TL’lik destek sağlandı. Büyükşehir, sosyal destek alan ailelerin eğitime devam eden çocuklarına 41 Kart Giyim tanımlı kartlarına 400 TL yatırdı. Toplamda 24 bin 644 öğrenciye 9 milyon 857 bin 600 TL okul giyim desteği sağlandı. “41 Kart Su” nakit kartlarına ise öğrenci başına 300 TL, toplamda da 24 bin 644 öğrenciye 7 milyon 393 bin 200 TL kırtasiye desteği sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden okul giyim desteği alan ebeveynler, büyükşehirle anlaşmalı 33 mağazadan alışveriş yapabilecek. Kırtasiye ve okul giyim desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 16 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ve Gebze de yer alan çözüm masasından yapabilir.