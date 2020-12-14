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Sosyal medyanın zarar ve yararlarını uzmanı anlattı

Sosyal medyanın zararları ile ilgili bilgiler veren Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, takipçi sayısı ve beğenilmeme korkusunun sosyal medya kullanıcılarının endişe yaşamalarına sebep olabileceğini belirterek, “Çalışma ortamında sosyal medya kullanılması çalışanın performansını etkilemektedir” dedi.

KOCAELİ 14.12.2020, 12:19
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Sosyal medyanın zarar ve yararlarını uzmanı anlattı

Sosyal medyanın zararları ile ilgili bilgiler veren Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, takipçi sayısı ve beğenilmeme korkusunun sosyal medya kullanıcılarının endişe yaşamalarına sebep olabileceğini belirterek, “Çalışma ortamında sosyal medya kullanılması çalışanın performansını etkilemektedir” dedi.

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen sosyal medya, insanların vaz geçilmezi oldu. Her gün insanların zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği sosyal medyanın insanlar üzerindeki zararlarla ilgili bilgiler veren Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, sosyal medyanın faydaları gibi önemli problemlere yol açabilen zararları da olabileceğine dikkat çekti. Takipçi sayısı ve beğenilmeme korkusunun sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yönde etkilenebileceğini ifade eden Sertkaya, sosyal medyanın çalışma ortamında kullanılması, çalışanların performansını da etkileyebileceğini dile getirdi.

“Sosyal medya doğru kullanıldığında gücü ve etkisi çok yüksektir”

Sosyal medyanın doğru şekilde kullanılması gerektiğini dile getiren Rüzgar Sertkaya, “Sosyal medya artık günümüzde çoğu zaman gazetelerden, televizyonlardan ve dijital haber sitelerinden daha çok önem taşımaktadır. Toplumu ilgilendiren bir konunun genellikle ilk önce sosyal medyada paylaşıldığı, etki ve tepkilerin sosyal medyada daha belirgin gözükmektedir. Sosyal medya doğru kullanıldığında gücü ve etkisi çok yüksektir. Sosyal medyanın diğer medyalardan en büyük farkı çift taraflı iletişiminin olmasıdır” dedi.

“Sosyal medya sayesinde zor durumda olan birçok insana yardım eli uzatılmıştır”

Sosyal medyanın etkileri ile ilgili bilgiler veren Sertkaya, “Sosyal medya sayesinde ülkemizde ve dünyada olan birçok olaydan hemen haberdar olabiliyoruz. Tanık olduğumuz olayları paylaşarak insanları bilgilendirebiliyoruz. Sosyal medya aynı zamanda insanların özgüveninin artmasını sağlıyor. Yapılan bir paylaşımın ses getirmesi, beğenilmesi kişilerin özgüveninin daha da artmasına yardımcı olur. Sosyal medya sayesinde zor durumda olan birçok insana yardım eli uzatılmıştır. Ticaretle uğraşan kişi ve kurumlar doğru reklamlar ve paylaşımlarla müşteri portföylerini genişletebilir” diye konuştu.

“Bu yüzden birçok insan çalıştığı kurumlarda sorun yaşamaktadır”

Sosyal medyanın tehlikelerine dikkat çeken Rüzgar Sertkaya, “Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve reklamlar bazen kişilerin düşüncelerinin de değişmesine neden olmaya başladı. Yapılan bazı paylaşımlardan dolayı birçok sosyal medya kullanıcısı endişe ve stres yaşamaya başladı. Ayrıca takipçi sayısı ve beğenilmeme korkusu kişinin devamlı endişe içinde olmasına sevk etmektedir. Çalışma ortamında sosyal medya kullanılması çalışanın performansını etkilemektedir. Bu yüzden birçok insan çalıştığı kurumlarda sorun yaşamaktadır. Bunu engellemenin en basit ve sade yolu çalışma saatlerinde sosyal medya kullanılmamasıdır” şeklinde konuştu.
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