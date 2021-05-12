Sosyal medya Ramazan etkinliklerini 76 bin kişi izledi

Ramazan programlarını sosyal medyada canlı yayınlayan Darıca Belediyesi’nin etkinliklerini yaklaşık 76 bin kişi takip etti.

Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı nedeniyle toplu etkinlikler iptal olurken, Darıca Belediyesi sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk oldu. 11 ayın sultanı Ramazan için dolu dolu bir program hazırlayan Darıca Belediyesi’nin Ramazan boyunca devam eden etkinlikleri vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

76 bin kişi takip etti

7’den 70’e herkes için program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti, sohbet programları ve müzik dinletileriyle dolu dolu bir Ramazan yaşattı. Etkinlikler her akşam sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanırken, programları yaklaşık 76 bin kişi takip etti.

Başkan Bıyık’tan teşekkür

Vatandaşların etkinliklere gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu organizasyonlar iptal olduğu için bizler Darıca Belediyesi olarak sosyal medya aracılığıyla da olsa vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Geleneksel Ramazan programlarımıza ilgi gösteren ve bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında kucaklaşamasak da her zaman vatandaşlarımızla bir arada olmaya özen göstermeye devam edeceğiz" dedi.