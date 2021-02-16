Sokakta kalan vatandaşlara sıcak yuva

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte zorluk yaşayan kimsesiz vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin barınma ve konaklama merkezlerinde misafir ediliyor.

Büyükşehir zabıta ekipleri hem devriye gezerek, hem de gelen ihbarları değerlendirerek sokakta kalan vatandaşları tespit edip merkezlere iletiyor. Havaların soğumasıyla birlikte Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın İzmit ve Gebze’deki barınma merkezlerinde 194 kişi kalıyor. İzmit’teki barınma merkezinde 14 bin 481 kişiye barınma, il dışından gelen bin 618 hasta ve refakatçisine konaklama hizmeti verildi. 2020’nin Kasım ayında açılan Gebze’deki merkezde ise 147 kişiye barınma imkanı sunuldu. 2020 yılında bin 930 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, mağdur vatandaşlara barınma, gıda, sağlık hizmeti veriyor, huzurevine yerleştiriyor, kalıcı yer bulmalarına imkan sağlıyor. Ayrıca Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen vatandaşlara da konaklama merkezi ile hizmet verildi. Hasta ve hasta yakınları merkezden hiçbir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’nde geniş bir bahçe, yemekhane, sağlık hizmetleri, spor alanları gibi mekanlar bulunuyor. 48 yatak kapasiteli barınma merkezinde vatandaşlara barınmanın yanı sıra üç öğün sıcak yemek, temizlik ve sağlık hizmeti veriliyor. Hasta olan vatandaşların da yakın hastanelerde tedavi edilmeleri sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca vatandaşları aileleriyle de kavuşturuyor.