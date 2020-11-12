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Sokak ortasında telefon kapkaçı yapan şahıs yakalandı
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN CEP TELEFONUNU KAPÇAK YAPARAK GASP EDEN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI. ÇALDIĞI TELEFON İSE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.
KOCAELİ 12.11.2020, 14:28
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin cep telefonunu kapçak yaparak gasp eden şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Çaldığı telefon ise sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre 27 Ekim günü İzmit ilçesinde O.D. isimli vatandaşın telefonunu, yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle gasp edildi. Olayın ardından O.D. adlı şahsın şikayeti sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, telefonu çalan şahsın E.D. olduğunu belirledi. Tespit sonrasında takip başlatan ekipler, Kartepe ilçesinde düzenledikleri operasyonda E.D.’yi gözaltına aldı. E.D.’nin üzerinde yapılan aramada gasp ettiği telefon ele geçirilerek sahibine teslim edildi.Emniyette işlemleri tamamlanan E.D. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.