Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı rehabilitasyon merkezi

Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli atıldı.

Çayırova Belediyesi, projelerinden bir yenisini daha hayata geçiriyor. Kente değer katması beklenen projelerin tüm hızıyla devam ettiği Çayırova’da, sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapılacağı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli atıldı. Yaklaşık bin metrekare alana kurulan projenin temel betonu döküldü.

En kısa sürede hizmete açılması için inşaatı hızla devam eden Geçici Rehabilitasyon Merkezi, modern görünümü ve içerisinde yer alan ihtiyaca yönelik bölümleriyle dikkat çekecek. Merkezde; ameliyathane, muayenehane, laboratuvar, röntgen odası, ilaç odası, kedi sahiplendirme alanı, kedi bakım ve tedavi alanı, yerden ısıtmalı köpek kafesleri gibi alanlar bulunacak.