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Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi örnek oluyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, alanında örnek projeler arasında yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

KOCAELİ 01.09.2021, 12:18
Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi örnek oluyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, alanında örnek projeler arasında yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Derince’de yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. İçerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu merkezde idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının da yer aldığı rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Modern ve konforlu yapısıyla alanında örnek bir nitelik taşıyan proje kapsamında sokak hayvanlarının ön tedavileri de uzman veterinerler tarafından bu tesiste yapılabiliyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de tesisleri gezerek incelemelerde bulundu ve burada devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

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