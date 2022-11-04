Sokak hayvanları özel araç ile nakledilecek

Gölcük Belediyesi, yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne hayvanların nakledilmesinde kullanmak üzere araç parkuruna öz kaynakları ile yeni bir araç kazandırdı.

Yakın zamanda faaliyete başlayacak Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların nakledilmesinde kullanılacak yeni bir araç, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesine kazandırıldı. Belediyenin öz kaynakları ile alınan araç, sokak hayvanları için kullanılacak.

İlçeye en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bugüne kadar kendi öz kaynaklarımız ile 28. yeni aracı makine parkına eklemiş olduk. İlçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah kazasız, belasız güzel günlerde kullanmayı nasip etsin" dedi.