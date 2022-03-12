Sokak hayvanları için büyük seferberlik

Kocaeli’de iki gündür devam eden kar yağışı en çok sokak hayvanlarını etkiliyor. Kent genelinde ise sokak hayvanlarının kar yağışı sebebiyle mağdur olmaması için büyük seferberlik yaşanıyor.

Kocaeli’de sokak hayvanları için veteriner hekimlerin yanı sıra, kamu kurumları da seferber oldu. Çayırova Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını karlı havada yalnız bırakmayarak kent genelindeki besleme noktaları ve açık alanlara mama bıraktı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin “Onlar bize emanet’’ dediği sokak hayvanları için belediye ekipleri seferber oluyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını bir an olsun ihmal etmiyor. Veteriner hekim ile birlikte sokak hayvanlarının yanında olan ekipler, doğal yaşam alanındaki sokak hayvanları ile keyifli anlar geçiriyor. Doğal yaşam alanındaki besleme noktalarının her birine mama bırakan ekipler, ilçedeki kedi ve köpek evlerinin temizliğini de ihmal etmedi. Ekipler ile beraber doğal yaşam alanına giden Çayırova Belediyesi veteriner hekimi, sokak hayvanlarının sağlık durumlarını gözlemleyerek genel muayenelerini gerçekleştirdi.