banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı

Söğüt, tır parkı alanında incelemelerde bulundu

SÖĞÜT, TIR PARKI ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

KOCAELİ 05.11.2020, 13:46
Söğüt, tır parkı alanında incelemelerde bulundu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belde Garajı olarak da bilinen tır parkı alanında incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte Belde Garajı olarak da bilinen tır parkı alanında incelemelerde bulundu. Yarımca Sanayi Sitesi’nin hemen alt kısmında yer alan ve uzun yıllardır hizmet veren alanda eksiklikleri yerinde gören Şener Söğüt, düzenleme yapılması noktasında talimat verdi. Özellikle park alanı içerisinde zemin düzenlenmesi yapılması talimatı veren Söğüt, “Zemindeki bozuklukların giderilmesi, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve çit yapımı gibi iyileştirme çalışmalarını kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Belde Garajı dışında tır parkı için Kabakoz Mahallesi’nde oluşturulan tır ve kamyon park alanı içinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği 40 dönümlük alanda çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378