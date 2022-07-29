Şoförlere ilk yardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, taksi ve servis şoförlerine ilk yardım eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada şoför kartı almaları mecburi olan özel halk otobüsü, taksi ve servis şoförlerine genel ilk yardım eğitimi verdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı 86 şoförün katıldığı eğitimde koruma, bildirme ve müdahale konu başlıklarına önem verildi. Sağlık ve sosyal daire başkanlığında görevli eğitim hemşiresi Öznur Ceylan, şoförlere trafikte kazayla karşılaşma anında nasıl davranacaklarını ve ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini içeren önemli bilgiler verdi. Kaza, yangın ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyetini kazandırmak için sunulan bilgiler, eğitime katılan şoförlere uygulamalı olarak anlatıldı. Programda cansız manken üzerinden müdahale ile ilgili püf noktalar gösterilerek katılımcılara hem görsel hem de işitsel materyallerle eğitim verildi.