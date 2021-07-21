banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Mahkeme fuarcılık devinin iflasına karar verdi!
Mahkeme fuarcılık devinin iflasına karar verdi!
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor

Sivrisinekle kapsamlı mücadele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle kapsamlı mücadele ediyor.

KOCAELİ 21.07.2021, 10:50
Sivrisinekle kapsamlı mücadele
banner502

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle kapsamlı mücadele ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet vermekte olan Vektör Mücadelesi Birimi, Kocaeli’nin sınırları kapsamında vektörel özellik gösteren canlılarla mücadele ediyor. Sulak ve bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu bir böcek olan sivrisinek, bu canlıların başında geliyor. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda başta göl, gölet, su birikintileri, bataklık ve sazlık alanlar yoğun olarak kontrol altında tutuluyor.31 ilaçlama ekibi ile çalışmalarını gerçekleştiren vektör mücadelesi birimi, 15’ i teknik personel olmak üzere 132 kişilik kadrosuyla Kocaeli’de 260 mahallede düzenli periyotlarla ilaçlama ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesi hizmeti kapsamında, gezici kova - bidon müdahale ekiplerini görevlendiriyor. Bu gezici ekipler, vatandaşların yağmur suyu biriktirmek amacıyla müdahale ve tespit edilmesi zor olan alanlarda bıraktıkları kova, bidon, varil gibi üreme noktalarına müdahale ediyorlar.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501