Şirinyalı’da parke çalışmaları başladı

Körfez Belediyesi tarafından vatandaşların talebi üzerine Şirinyalı Mahallesi’ndeki bozulan yolda parke çalışmaları başlatıldı.

Körfez Belediyesi, kentin dört bir yanında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talep ve önerileriyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde ekipler son olarak Şirinyalı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Yağmur sularının da etkisiyle bozulan yolda başlatılan parke çalışmalarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Halk meclisi çerçevesinde mahallemizi gezerken vatandaşlarımızın talebi vardı. Bizler de gerekli çalışmanın yapılması için arkadaşlarımıza talimatı verdik. Hem yol hem de bölgedeki çevre düzenlemesi için çalışma başladı" dedi.