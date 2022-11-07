Sırasöğütler Deresi’nin çehresini değiştiren proje

Darıca’da bulunan Sırasöğütler Deresi’nin çevresi, vatandaşların spor yapıp, hoşça vakit geçirebileceği yeni yaşam alanına dönüşecek.

Darıca Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde yeni spor ve yaşam alanına dönüştürülecek Sırasöğütler Deresi’nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dere projesi hayata geçtiğinde Sırasöğütler’in çehresinin değişeceğini ve cazibesinin artacağını söyledi. Muzaffer Bıyık, "Sırasöğütler Deresi’nin çevresi, vatandaşlarımızın içerisinde spor yapıp, hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve Darıca’mıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"Sırasöğüter modern bir yaşam alanına kavuşacak"

Projeye ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Bıyık, "Proje dahilinde toplamda iki kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Böylelikle vatandaşlar genci yaşlısı ile rahat bir şekilde yürüyecek ve bisiklete binebilecek. Hazırlanan projede birçok sosyal alanın yanı sıra yetişkinlerin ve özellikle gençlerin spor yapabileceği iki basketbol sahası ve modern futbol sahası inşa edilecek. Dere yolu boyunca ferforje korkuluk imalatı yapılacak. Ayrıca uygun alanlara çocukların eğlenebilmesi için oyun grupları da kurulacak. Böylece Sırasöğüter modern bir yaşam alanına kavuşacak" diye konuştu.