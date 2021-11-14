Sıradanlıktan çıkarttığı dersleri, eğlendirerek öğretiyor

Öğretmenliğin yanı sıra öğrencilerine rehber olan sınıf öğretmeni Burcu Kızılay, yaptığı çeşitli etkinlikler ile minik öğrencileri ve velilerin memnuniyetini kazanıyor. Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyarak sıradanlıktan çıkarttığı derslerde, eğlenerek öğrenmeye örnek teşkil ediyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocatepe İlkokulu’nda 1. sınıf öğretmenliği yapan Burcu Kızılay, örnek bir öğretmen olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Oyun oynamanın her çocuk için önemli olduğunu belirten 1-D sınıf öğretmeni, öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için elinden geleni yapıyor. Öğretmenliğin yanı sıra öğrencileri için rehber olmayı tercih eden Kızılay, sıradanlıktan çıkarttığı derslerinde öğrencileri ile karar verip onların ihtiyaçlarına göre eğlenceli şekilde öğretmenin farkındalığını yaşatıyor. Ayrıca öğretmen Kızılay, pandemi sebebi ile öğrenci velilerinin alınmadığı okul sınıflarında ne gibi etkinliklerin yapıldığını merak eden aileler için kurduğu sınıf grubunda da gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Pilates ile beden eğitim ve oyun dersini harmanlayarak daha eğlenceli ve bir o kadar da öğrenmeli bir hale getiren Burcu Kızılay, öğrencileri için çoklu kazanıma sahip olan bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Bunun haricinde öğretmen Kızılay; düğme ilikleme, kişisel bakım, bağcık bağlama gibi günlük yaşantılarını kolaylaştıracak becerilere de yer veriyor. Sınıf öğretmeninin bu uygulamasından son derece memnun olan veliler ise, gün içinde öğretmenin yapacağı paylaşımları merak içinde bekliyor.