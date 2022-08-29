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Sinema keyfi Arapçeşme’de
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinlikleri Arapçeşme Mahallesi’nde "Doru" filminin gösterimiyle devam etti.
KOCAELİ 29.08.2022, 10:08
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinlikleri Arapçeşme Mahallesi’nde "Doru" filminin gösterimiyle devam etti.
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" devam ediyor. Her akşam bir mahallede düzenlenen sinema akşamına aileleriyle birlikte katılan Gebzeli çocuklar, neşeli ve keyifli saatler geçiriyor. Bu çerçevede, Arapçeşme’de gerçekleştirilen etkinlik, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başladı. Kendilerine ikram edilen mısır ve diğer ikramlıklar eşliğinde "Doru" isimli animasyon filmini keyifle izleyen çocukları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yalnız bırakmadı. Çocukların neşesine ortak olan Büyükgöz, ailelerle sohbet etti.
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