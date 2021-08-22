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Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde silahlı yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ 22.08.2021, 21:08
Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde silahlı yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 20 Ağustos Cuma günü meydana gelen ateşli silahlı kasten yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen C.T., B.T. ve R.T., dün polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.T. ve R.T.’nin suç kayıtlarının olmadığı, şüpheli B.T.’nin ise ’kasten yaralama’ suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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