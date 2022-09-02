Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama

Kocaeli’de ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan’ın avukatı Cahit Çiftçi, 6 Eylül’deki ilk duruşma öncesi açıklama yaptı.

Kocaeli’de 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan’ın avukatı Cahit Çiftçi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çiftçi, 6 Eylül’de başlayacak olan duruşmayla ilgili iddianamede sanıklar arasındaki sıkı bağlantıların aktarılmadığını savunarak, "Bu sıkı bağlantılar bu eylemin bir örgütsel yapı olarak yapıldığını ortaya koyuyor. Başında da Ersin Kurt olduğu belli olacaktır. Bunun yanında sanık olarak olması gereken Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un olmaması en büyük eksiklik. Olması gerektiğiyle ilgili dosya içinde deliller, veriler var. Necmi Bulut’un rahmetli Güngör Arslan’ı öldüreceğine dair gazete yazıları var, 14-15-17 Aralık tarihlerinde. Ersin Kurt ile aralarında vekalet ilişkisi var. ‘Bu çok önemli değil’ denilebilir ama ilişkinin boyutunu gösteriyor. Cinayetin işlendiği saatten yaklaşık 16-17 dakika sonra Whatsapp’tan görüşme kayıtları başlıyor. Cinayetten yaklaşık 40 dakika kadar sonra adliyenin yakınındaki kafeteryaya Ersin Kurt’u getiren aracın Necmi Bulut’a ait olduğu plaka okuma sisteminden çıkarılıp dosya içine konulmuş. Bunlarla ilgili HTS kayıtları, baz istasyonu kayıtları yok. Bunları zaten bir bütün olarak eklenilseydi, araştırılsaydı çok rahatlıkla çıkardı. Burada araştırılması gereken para takibi, menfaat takibidir. Bizim itirazımız bu. Mahkeme, eylemler çerçevesinde istediği delili araştırabilir. Bunlarla ilgili biz de detaylı taleplerde bulunacağız" diye konuştu.