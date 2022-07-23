Sıla Sokağın çocukları parklarına kavuştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Turgut Mahallesi Sıla Sokak’ta vatandaşların talebi üzerine yapımına başlanan Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi Parkı, çocukların sevinç çığlıklarıyla açılışını yaptı.

Turgut Mahallesi’nde gerçekleştirdiği incelemelerde bölgede ikamet eden çocukların park talebine kayıtsız kalmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vakit kaybetmeden bölgede park yapımı için çalışmaları başlatmıştı. Mahalle halkının istediği alanda, yüksek eğimin yaşattığı zorluklara rağmen devam eden çalışmalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gayretleriyle kısa zamanda tamamladı. Çocuklarla birlikte açılışı yapılan parka, Şehit Hv. Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ismi verildi.

“Çok kıymetli bir emek var”

Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizim için kıymetli bir gün, güzel bir gün, mutlu bir gün, onurlu bir gün. Çalışma arkadaşlarımız Turgut Mahalle halkımızın ve çocuklarımızın park isteğini bize iletmişti. Evlatlarımız, ’Burada bir parkımız yok. Yollarda oynuyoruz. Fatma abla bize park yapabilir mi?’ dedi. Bizde dedik ki; Bu kentin geleceği olan çocuklarımız bizden park talep etmiş, ne demek. Hemen park yapılması için talimat verdik. Burası coğrafi koşulları zor bir bölge. Arkadaşlarımız çok zorlandı ama çok kıymetli bir emek var burada” dedi.

“Şehidimizin adını ölümsüzleştirmek istedik”

Konuşmalarını sürdüren Başkan Hürriyet, “1968 yılında şehit düşen İzmitli Şehit Hava Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ismini, açılışını yaptığımız bu güzel parkla bir kez daha ölümsüzleştirmek istedik. Ailelere de buradan rica etmek istiyorum. Çocuklarımıza bu parkın ismini anlatın. Size Hasan Tanrıverdi kimdir dedikleri zaman, ‘Vatanımızı bizlere miras olarak bırakan, size de emanet eden şanlı bir askerdi, göklerde bizi koruyan kartaldı’ densin istiyoruz” diye konuştu.

“En değerli unvan şehit oğlu olmaktır”

Şehit Pilot Hasan Tanrıverdi’nin oğlu Gökhan Tanrıverdi de konuşma yaptı. Tanrıverdi, “Bugüne kadar sosyal hayatımda, iş hayatımda, çeşitli makamlara sahip olmama rağmen benim için en değerlisi Şehit Pilot Hasan Tanrıverdi’nin oğlu olmaktır. Bunun şerefi ve onuruyla yaşıyorum. Bu parka babamın isminin verilmesine vesile olan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

“Zor olmasına rağmen güzel bir park yaptınız”

Parkın açılış programında konuşan bir diğer isim olan Turgut Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurt ise, “Özellikle coğrafi yapısından dolayı sıkıntılı olan bu bölgeye zor olmasına rağmen çok güzel bir park yaptığınız için teşekkür ederim. Çocuklarımız yollarda oynuyorlardı, hep sıkıntı çekiyorduk. Araç çarpacak diye korkuyorduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.