’Sıfır Atık’ projesinde okullarla iş birliği

Darıca Belediyesi, yürütülen Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla okullarla işbirliği yaparak toplanan atıkları geri dönüştürüp ekonomiye kazandırıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini destekleyen belediyeler arasında yer alan Darıca Belediyesi, sıfır atık konusunda yeni bir çalışma daha başlattı. Yeni kurulan Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yaptığı çalışmalarıyla ekonomi ve çevreye önemli katkı sağlayan Darıca Belediyesi, okullarla da işbirliği yaptı. İlçe genelindeki okullarda biriktirilen geri dönüşüme kazandırılabilecek atıkları toplayan Darıca Belediyesi, toplanan atıkları ekonomiye kazandırmak için destek oluyor.

Darıca Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Darıca Belediyesi olarak sıfır atık projesine destek olmak için canla başla çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için el birliği ile sıfır atık konusunda çalışmalar yapmalıyız. Yeni kurulan Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz okullarımızla işbirliği yaparak okulda biriktirilen geri dönüşüme kazandırılabilecek atıkları toplayarak ülke ekonomimize destek olmak için çalışıyoruz. Okullarımızla birlikte bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Darıca, yaşanabilir bir Türkiye bırakılması hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.