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Şiddetli yağış ihtimaline karşı teyakkuza geçtiler
Gölcük Belediyesi ekipleri, şiddetli yağış ihtimaline karşı ilçe genelinde tüm mazgallarda sabah saatlerine kadar temizlik çalışması gerçekleştirdi.
KOCAELİ 11.06.2022, 11:56
Gölcük Belediyesi ekipleri, şiddetli yağış ihtimaline karşı ilçe genelinde tüm mazgallarda sabah saatlerine kadar temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış ihtimaline karşı teyakkuza geçti. Ekipler, yağış ihtimaline karşı oluşabilecek su baskınlarını önlemek için ilçe genelindeki tüm mazgallarda temizlik çalışması başlattı. Sabah erken saatlere kadar süren çalışmalarda mazgallarda biriken tüm atıklar temizlendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yağış ihtimaline karşı nöbetçi makine ikmal ekiplerinin teyakkuzda olacağını söyledi.