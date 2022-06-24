"Show Me Türkiye Kocaeli" en iyi turizm filmi ödülünü aldı

Büyükşehir belediyesi, Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve turizmdeki yüksek potansiyelini gözler önüne sermek amacıyla hazırladığı film, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali tarafından ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Turizm Gelişim Ajansı katkılarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 7. si gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni, 17 Haziran Cuma günü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleştirildi. Değerlendirmenin uluslararası jüri tarafından yapıldığı festivalde "Show Me Türkiye Kocaeli" filmi Şehir kategorisinde "En İyi Turizm Filmi" ödülünü elde etti. Festivalde 48 ülkeden 370 turizm temalı filmin yarıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan film, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm potansiyelini de gözler önüne seriyor. Kocaeli’nin doğa harikası güzelliklerinin, Karadeniz sahillerinin, kanyonlarının, yaylalarının, gastronomi değerlerinin yer aldığı eşsiz güzellikteki turizm filminin çekimleri sinematograf Halil Bekar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. 4 mevsim çekimlerin gerçekleştirildiği filmle yıllardır sanayi şehri olarak algılanan Kocaeli, doğa turizmi potansiyeli ve kültürel değerler bakımından da zengin bir şehir olduğunu ulusal ve uluslararası ölçekte tekrar duyurmuş oldu.

Festival dolayısıyla gerçekleştirilen Uluslararası Tanıtım Stratejileri Konferansına, Büyükşehir öncülüğünde şehrin tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanan ’Turizm Master Planı ve Markalama Stratejisi’ çalışması iyi uygulama örneği olarak anlatıldı. Konferansa Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki, UNESCO İtalya Temcilcisi Maurizio Aronica, yapımcı ve yönetmen Ginestra Marcucci, film yapımcısı Carlos Sargedas, Turizmci Hüseyin Baraner, yapımcı ve yönetmen Nicolas Bori, Festival Başkanı Can Saraçoğlu ile Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz katıldı.