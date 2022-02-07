- Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 VS 771 plakalı FİAT marka otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kaputtan duman çıktığını fark eden sürücü, otomobilini durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede yangının büyümesiyle otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar oluşan otomobil, itilerek yol kenarına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(MU-