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Sevindikli’yi mesken tutan leylekler hayran bıraktı

Her yıl olduğu gibi göç yolunda bu yıl da Kocaeli’nin Körfez ilçesi Sevindikli köyüne gelerek yuva yapan leyleklerin gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

KOCAELİ 01.06.2021, 15:28
Sevindikli’yi mesken tutan leylekler hayran bıraktı

Her yıl olduğu gibi göç yolunda bu yıl da Kocaeli’nin Körfez ilçesi Sevindikli köyüne gelerek yuva yapan leyleklerin gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

Körfez’de her yıl olduğu gibi Sevindikli Köyü’ne göç eden leylekler yine güzel görüntüler oluşturdu. Anadolu’nun en şanslı göçmen kuşu olan leylekler, üreme alanı olarak seçtikleri Sevindikli Köyü’nde hem kırsal alanda hem de direk üstlerine yaptıkları yuvalar ile yavrularını büyütüyor. Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında Sevindikli Köyü’ne misafir olan leylekler, köylüler tarafından da adeta saygıyla ağırlanıyor. Köylüler, “Traktörle çift sürerken bile yanımıza konuyorlar, kaçmıyorlar. Bazı bölgelerde taşlayarak kovalıyorlar ya da tüfekle vurmaya çalışıyorlar. Ama biz, bizden biri gibi yaklaşıyoruz o yüzden her sene bizimleler” dediler.
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